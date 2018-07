Les 6 chiffres clés avant Belgique-Angleterre

La Croatie a donc rejoint la France en finale de la Coupe du monde 2018. En petite finale, les Diables rouges ont rendez-vous avec l’Angleterre, un adversaire rencontré et battu (1-0) dans le groupe G du Mondial. Voici six chiffres clés avant ce choc entre Belges et Anglais.

1 : Cet affrontement pour la troisième place mettra aux prises, pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, deux équipes qui se sont déjà affrontées en phase de groupes. Les Diables rouges s’étaient imposés 1-0 suite au but d’Adnan Januzaj le 28 juin dernier.

2 : Les deux formations vont disputer la petite finale pour la deuxième fois de leur histoire. Les Belges s’étaient inclinés 4-2 contre la France en 1986 tandis que les Anglais s’étaient aussi inclinés, 2-1 contre l’Italie en 1990.

3 : Depuis le 1-0 pour la Pologne contre le Brésil en 1974, toutes les petites finales ont vu au minimum trois buts être inscrits. Cette rencontre pour la 3ème place ne s’est jamais soldée sur un 0-0.

14 : Seule la Belgique est parvenue à inscrire plus de buts que l’Angleterre dans cette Coupe du monde. Les Belges ont inscrit 14 réalisations contre 12 aux Anglais et 12 aux Croates.

22 : Les deux nations se sont croisées à 22 reprises sur un terrain. L’Angleterre mène sans contestation : 15 victoires, 5 partages et 2 défaites. Le dernier succès belge remontait à 1936, il s’agissait d’un succès amical 3-2 à Bruxelles.

23 : Romelu Lukaku, meilleur buteur belge de l’histoire, a planté 23 buts lors de ses 23 dernières apparitions en équipe nationale. Il n’a toutefois pas marqué au cours des trois derniers matches. Sous les ordres de Roberto Martinez chez les Diables, l’attaquant belge n’a jamais disputé quatre rencontres consécutives sans trouver le chemin des filets.