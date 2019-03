Les 10 plus beaux buts d'Eden Hazard avec la Belgique

Eden Hazard a marqué son 30eme but pour fêter sa 100eme sélection. Deux chiffres ronds et surtout l’occasion de revenir sur ces trente pions plantés avec les Diables et de revoir ses plus beaux buts.

Hazard et les Diables, une histoire qui avait, pourtant, mal commencé

Face à la Turquie, Eden Hazard sort sans saluer Leekens - © ERIC LALMAND - BELGA

Grâce à ce but face à Chypre, Hazard est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges, derrière Romelu Lukaku (45 buts) et à égalité avec Bernard Voorhoof et Paul Van Himst.

Pourtant, il a fallu du temps pour que la sauce prenne et que sa belle histoire avec notre équipe nationale commence. Sélectionné à seulement 17 ans par René Vandereycken, il joue ses premières minutes face en Luxembourg en novembre 2008. Le talent du Brainois n’a échappé à personne, il est vu comme un prodige et est, déjà, attendu par les supporters belges. Seulement voilà, alors qu’il continue de prendre de l’ampleur à Lille, un changement d’entraîneur s’opère chez les Diables. Georges Leekens prend la place de Vandereycken et les problèmes commencent pour Eden.

Leekens reproche à Hazard de ne pas assez travailler à l’entrainement et lors du match face à la Turquie, Hazard, remplacé à l’heure de jeu, se rend directement aux vestiaires en ignorant complètement son entraîneur. Le torchon brûle entre les deux hommes.

Hazard, lui, ne laisse rien paraître, il reste calme et souriant comme à son habitude. Mais sur le terrain il n’est pas le même joueur qu’au LOSC. Il ne se sent pas bien et cela se voit. Après 24 matchs pour la Belgique, il finit tout de même par marquer son premier but pour la Belgique, face au Kazakhstan en octobre 2011. Un une-deux avec Dries Mertens enchaîné d’un dribble sur le gardien et voilà Eden qui s’en va marquer un but libérateur, à la fois pour lui…mais aussi pour les supporters. Tous attendaient ce déclic, car tous voyaient en lui le futur leader technique de l’équipe. Le potentiel grand joueur que notre pays n’avait jamais eu. Son premier but sera son seul et unique but sous Leekens puisque quelques mois plus tard, Long Couteau quitte les Diables pour le FC Bruges. Les mauvaises langues diront qu’il est sans doute là, le deuxième déclic d’Eden chez les Diables.

Chouchouté par Marc Wilmots, Hazard, bénéficie (enfin) de la pleine confiance de son coach et prend alors son envol en enchaînant les bonnes performances et les buts.