Les 10 moments forts du sport belge en 2018

Football, athlétisme, cyclisme, hockey ou encore gymnastique : les sportifs belges ont brillé et fait parler d'eux cette année. Retour, non exhaustif, sur les dix images fortes de 2018 pour nos couleurs.

Greg Van Avermaet est l’un des quatre coureurs à avoir endossé le maillot jaune sur ce 105e Tour de France, aux côtés de Fernando Gaviria, Peter Sagan et Geraint Thomas. Le Belge l'a porté pendant 8 jours, du 9 au 17 juillet.

Les images des joueurs de retour au pays le 15 juillet et ovationnés sur la Grand Place sont à la hauteur de la performance des Diables rouges : immense.

Une attaque de feu, un gardien de but magistral, les joueurs belges nous ont fait rêver pendant un mois. Une génération dorée… ou plutôt bronzée avec cette superbe troisième place de la Coupe du monde 2018.

A seulement 18 ans, Nina Derwael a réussi à devenir double championne d'Europe aux barres asymétriques durant les Championnats européens. La jeune Belge a obtenu la note de 14.733, assez loin de sa meilleure note de l'année qui est de 15.300, mais suffisant pour l'amener sur la plus haute marche du podium.

19 médailles belges aux championnats européens

Les Championnats d'Europe multi-sports 2018 se sont déroulés au mois d’août. A Glasgow et Berlin, 118 athlètes belges ont participé aux épreuves d'athlétisme, de gymnastique et d'autres sports mis à l'honneur à l'occasion de l’événement. Notre nation a décroché 19 médailles !

On pointera notamment l’or pour Nafissatou Thiam à l’heptathlon, l’or pour le 4x400m masculin, l’argent et le bronze pour Kevin et Jonathan Borlée sur le 400m, l’argent pour Bashir Abdi (10.000m) ou encore l’or pour le marathonien Koen Naert.