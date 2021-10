Leandro Trossard se joue de la défense de Liverpool et va arracher un point aux Reds (vidéo)

Quel retournement de situation à Anfield Road ! Après avoir mené 2-0 et s’être vu annuler le but du 3-0, Liverpool s’est fait remonter par Brighton&Hove Albion samedi pour finalement concéder un partage 2-2 sur sa pelouse. Un come-back des Seagulls complété par Leandro Trossard auteur du but égalisateur à la 65e minute.

Le Diable rouge s’est ainsi offert un deuxième but cette saison en évitant habilement les interventions des défenseurs des Reds pour finalement conclure avec classe.

Trossard a même failli s’offrir un doublé quelques minutes plus tard. Son dribble aux dépens d’Alisson (76e) n’a finalement servi à rien suite à une position de hors-jeu.

Avant cet épilogue, Liverpool avait livré une première période presque parfaite en ouvrant le score très tôt via Jordan Henderson (4e) puis en doublant la mise grâce à Sadio Mané (24e). Le Sénégalais pensait même avoir fait 3-0 dix minutes plus tard (34e) mais le VAR est intervenu pour annuler ce but en raison d’une faute de main.

Brighton a donc repris espoir et a réduit l’écart à la 41e minute sur un centre-tir d’Enock Mwepu. Un but qui a totalement relancé le suspense et finalement permis à Trossard et aux siens d’arracher un bon point.

Avec 16 points, Brighton reste 6e et continue son bon bonhomme de chemin dans les quartiers nobles du classement. Liverpool (22 pts) perd quant à lui du terrain sur Chelsea (25 pts), vainqueur 0-3 face à Newcastle.

Manchester City, à 10 contre 11 pendant une mi-temps et avec De Bruyne 60 minutes, s'est incliné 0-2 face à Crystal Palace. Les Cityzens sont 3es de Premier League avec 20 points.