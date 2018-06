Leander Dendoncker : "La pire saison de ma carrière mais pas surpris d'être dans les 23"

Leander Dendoncker dans les 23, ce fut une surprise pour de nombreux observateurs mais pas pour le joueur du Sporting d'Anderlecht. Et ce, après une saison plutôt décevante.

"C’est vrai que c’est la pire saison de ma carrière mais ce n’est pas une surprise pour moi d’être dans les 23. J’ai toujours été sélectionné. Je suis surtout très content d’être là et content de représenter Anderlecht", a-t-il avoué.

Et de préciser à notre micro : "Je suis fier et excité à l’idée de disputer la Coupe du Monde. Si le coach a besoin de moi, je serai là. On a toujours envie de jouer mais je ne peux pas revendiquer une place de titualire. Ce serait fou dans un groupe pareil. Mais je veux aider le groupe."

Leander Dendoncker est la particularité d’être le seul joueur de la sélection à évoluer dans notre championnat. Mais pour combien de temps ? "Je ne pense pas à un transfert maintenant. Je suis à la Coupe du Monde avec l’équipe nationale. Et honnêtement, cela ne joue pas dans ma tête pour le moment. Le transfert, on verra après. La période de transfert est longue et c’est trop tôt pour en parler", a-t-il expliqué.

La Coupe du Monde est l’objectif prioritaire. "Le groupe veut aller le plus loin possible mais pour arriver en finale, il va falloir passer quelques étapes qui ne seront pas faciles. Tout devra être parfait pour y arriver. Il faudra prendre match par match et on verra où on arrivera", a-t-il conclu.