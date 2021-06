Le tandem Carrasco et Hazard séduit, Doku confirme, la défense inquiète : les notes des Diables Rouges face à la Grèce

Belgique - Grèce : Le Résumé du match - Match Amical - 03/06/2021 Les Diables rouges ont entamé leur préparation pour l’Euro par un partage peu emballant contre la Grèce, ce jeudi au Stade Roi Baudouin (1-1). Les Belges ont manqué d’intensité et de créativité. Bousculée pendant le premier quart d’heure, notre sélection a repris la main et a fait parler son efficacité. Mais le seul but de Thorgan Hazard n’a pas permis d’accrocher une victoire, toujours intéressante pour le moral. Giorgios Tzavellas a égalisé en milieu de deuxième période.