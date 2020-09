Le Real Madrid contrarié contre Hazard après son passage en sélection

0, soit le nombre de minutes de jeu en deux matches pour Eden Hazard qui n’a pas décollé du banc lors des deux victoires des Diables Rouges (contre le Danemark et l’Islande).

Si notre capitaine a pu se reposer et s’entraîner avec ses copains de l’équipe nationale, le Real Madrid aurait préféré que son joueur reste en Espagne. Et d’après AS, la Casa Blanca est en colère à cause de ça. Car le Real Madrid ne comprend pas pourquoi le Belge est resté avec sa sélection, surtout pour ne pas jouer.

Pourtant, le Real Madrid a insisté pour que Thibaut Courtois et Eden Hazard restent en Espagne et déclinent la sélection à quelques jours de la reprise de la Liga. Si le gardien est rentré à Madrid après deux jours d’entraînement, Eden Hazard est, lui, resté avec Diables Rouges plutôt que de se préparer en Espagne.

Les dirigeants pointent du doigt la responsabilité du joueur et de l’entraîneur national et non de sa sélection qui "l’a convaincu que les Diables avaient besoin de lui dans le vestiaire. Il lui a également expliqué qu’avec les Red Devils, il aurait la meilleure préparation possible avec des minutes de temps de jeu s’il se sentait prêt pour la Nations League." Recruté pour plus de 100 millions d’euros à l’été 2019, Eden Hazard n’a pas vécu une première saison de haut vol. La faute notamment à des blessures.

Pour conclure, et mettre la pression sur le joueur, AS va même plus loin et parle d’un tournant dans sa carrière madrilène. "Après un mauvais prologue, tous les regards se tourneront vers lui. Surtout après des performances marquées par une blessure musculaire et deux blessures osseuses qui l’obligeront à se faire soigner à la cheville droite jusqu’à sa retraite."

Eden Hazard est donc attendu au tournant et il va devoir répondre rapidement aux attentes du club.