Le Real Madrid bat Grenade sans forcer (2-0), Hazard reste sur le banc : "je ne voulais rien risquer avec Eden"

Le Real Madrid s’est refait une place en haut du classement de la Liga. Les Merengues rejoignent l’Atlético via un but de Casemiro. Face à une équipe de Grenade surprenante, les hommes de Zidane ont fait le boulot (2-0). Eden Hazard, aperçu sur le banc, n'est pas monté au jeu. Thibaut Courtois a conservé le zéro.

Avec Thibaut Courtois au coup d’envoi et Eden Hazard sur le banc, le Real espère bien confirmer sa bonne forme récente : depuis la blessure de Hazard face à Alavés, les Madrilènes ont réalisé un neuf sur neuf en championnat.

Grenade réalise un excellent début de mi-temps puisqu’après moins d’une minute, Puertas se crée une opportunité en or de prendre l’avantage. C’est l’alerte la plus chaude de Thibaut Courtois en première mi-temps. 45 minutes marquées par la blessure de Rodrygo, évacué sur civière après un sprint trop intensif qui lui a manifestement coûté cher. Le jeune brésilien est remplacé par Asensio.

En deuxième période, c’est Casemiro qui vient mettre la Casa Blanca aux commandes. Asensio, décalé par Mendy, adresse un excellent centre au deuxième poteau. Le milieu défensif brésilien s’élève plus haut que tout le monde et fait 1-0. Dans les arrêts de jeu, c'est Karim Benzema qui parvient à faire 2-0 pour plier définitivement la rencontre. De l'autre côté du terrain, Courtois peut s'estimer satisfait : le retour de Sergio Ramos depuis quatre rencontres semble avoir ramené la sérénité nécessaire en défense. Sans forcer ni insister, les Madrilènes sont de retour en haut du tableau. Il faudra attendre au moins la semaine prochaine et le match face à Elche pour revoir Hazard sur la pelouse. Zinédine Zidane s'est exprimé à l'issue du match sur Hazard : "C'était un match compliqué. Il faut savoir faire les choses sur le moment, et je ne voulais rien risquer avec Eden. Il était bien, mais c'est tout. Petit à petit, il va réintégrer l'équipe."