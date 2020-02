Le Real Madrid, avec Courtois, dispose d'Osasuna et poursuit son solo

| Isco inscrit son premier but de la saison ! #OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/I8RwY7BrMh

Pris à la gorge dans les premières minutes, le Real s’est fait piéger à la 14e sur un coup de tête d’Unai Garcia, imparable pour Thibaut Courtois. Le portier des Diables rouges était bien présent dans les cages tandis qu’Eden Hazard ne faisait toujours pas partie des convoqués.

Les ‘Merengues’ ont réagi à partir de la demi-heure de jeu et ont changé l’histoire de la rencontre en l’espace de 5 minutes. Isco a d’abord égalisé à 1-1 (33e) avant le coup de tête record de Sergio Ramos (38e). En marquant son premier but de 2020, l’Espagnol est devenu le premier joueur de l’histoire de la Liga à marquer pour la 17e année consécutive.

En deuxième période, l’équipe de Zinedine Zidane a bien géré son avance malgré quelques frayeurs pour Thibaut Courtois. En fin de match, Lucas Vazquez (84e) et Luka Jovic (90e+2) se sont chargés de fixer le score à 1-4.

Grâce à une cinquième victoire consécutive en championnat et un 14e match sans défaite, le Real trône en tête de Liga avec 52 points soit six de plus que Barcelone qui se déplace sur la pelouse du Betis en soirée.