Le Real de Hazard et Courtois fait chuter Séville et rejoint Bilbao en tête de Liga

Sans faire de bruit, le Real a rejoint l’Athletic Bilbao en tête de la Liga à l’issue de la 5e journée du championnat espagnol. Les Madrilènes, toujours invaincus en championnat, ont fait chuter le leader sévillan dimanche soir en s’imposant 0-1 grâce à un but de l’inévitable Karim Benzema (64e). Une belle bouffée d'oxygène pour des 'Merengues' sous pression après la défaite 3-0 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Dans ce match très fermé et haché par les fautes, Eden Hazard – tout comme ses équipiers – a eu de la peine à s’illustrer. Il s’est tout de même montré entreprenant en deuxième période avec quelques accélérations balle au pied intéressantes et encourageantes. Lors des 45 premières minutes, c’est d’ailleurs lui qui s’est procuré la plus grosse occasion madrilène en butant sur le gardien sévillan Vaclik (34e).

Thibaut Courtois n’a pour sa part eu que très peu d’interventions à faire. Le portier des Diables rouges a enfin signé une 'Clean Sheet' même s’il n’a pas paru insurmontable sur un but finalement annulé à ‘Chicharito’ Hernandez (88e).

Au classement, le Real compte 11 points comme Bilbao. Séville descend de la 2e à la 5e place à égalité avec Grenade, Real Sociedad et Atletico Madrid (10 pts). Le Barça (7 pts) est 8e.