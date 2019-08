Le Real, Courtois et Hazard battus aux TAB par la Roma pour leur dernier match amical

Le Real Madrid a conclu son parcours de préparation à la saison 2019-2020 par une défaite aux tirs aux but face à la Roma dimanche soir en Italie. Pas particulièrement à son avantage, Eden Hazard a laissé sa place à Isco à vingt minutes du terme. Thibaut Courtois a lui joué toute la rencontre et a participé à la séance de tirs au but sans parvenir à détourner les tentatives romaines.

Avant la séance fatidique, les deux équipes avaient offert un beau spectacle aux nombreux spectateurs présents au Stadio Olimpico. Marcelo (16e) et Casemiro (39e) s'étaient chargé de marquer pour le Real tandis que Diego Perotti (34e) et Edin Dzeko (40e) avaient trouvé la voie du but pour la Roma.

En sept matches de préparation, le Real Madrid présente un bilan de quatre défaites (dont une aux TAB) et trois victoires (dont une aux TAB). C'est avec un passif de 19 buts contre 14 inscrits que les Madrilènes se présenteront samedi face au Celta Vigo pour leur débuts en Liga.