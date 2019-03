Le Quiz Diables Rouges de Roberto Martinez: "le plus drôle? Mertens, le moins discipliné? Batshuayi"

Roberto Martinez s’est livré à un Quiz sympathique sur les Diables Rouges à la fois sur lui et la personnalité de ses joueurs.

On y apprend que les trois lieux préférés de Roberto Martinez en Belgique sont Waterloo, Bruxelles et le Heysel ainsi que Gand. Une ville wallonne, une ville bruxelloise et une ville flamande, on peut dire que Roberto Martinez sait fédérer.

Pour l’Espagnol, Jan Ceulemans est un joueur qui a inspiré énormément de jeunes joueurs, mais il espère tout de même que le meilleur diable de l’histoire est encore en activité.

Martinez se livre également un peu plus sur son vestiaire. Selon lui, le joueur le plus drôle du groupe est Dries Mertens, le plus discipliné est Simon Mignolet et le moins discipliné est Michy Batshuayi, il appréciera. En revanche, concernant les repas, les Diables sont visiblement tous disciplinés puisque, pour Martinez, les plus gourmands sont… le staff.

Par ailleurs, le sélectionneur admire l’amitié qui lie ses joueurs. Un lien qu’il apprécie voir "malgré les attentes et la pression qui pèsent sur les Diables ".