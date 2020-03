Le PSG, avec Meunier, ne fait qu'une bouchée du Lyon de Denayer et file en finale de la Coupe

Le PSG et Thomas Meunier se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France en balayant Lyon et Jason Denayer sur son terrain (1-5). Les deux Diables Rouges ont joué l'entièreté de ce duel déséquilibré par la sortie pour deux cartons jaunes de Marcal côté lyonnais à l'heure de jeu (provoquant un penalty pour une faute de main et convertit par Neymar) alors que le marquoir indiquait 1-1. Kylian Mbappé a inscrit trois buts (14', 70', 92'). Sarabia a marqué le cinquième but parisien à la 82ème. Terrier avait ouvert la marque pour Lyon à la 11ème minute.

Le PSG jouera en finale le 25 avril au stade de France contre Saint-Etienne ou Rennes qui s'affrontent jeudi dans l'autre demi-finale.