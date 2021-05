L’élimination du Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions continue à faire des vagues. Jeudi, au lendemain de cette défaite contre Chelsea, Eden Hazard a lourdement été ciblé par la presse pour sa prestation décevante mais aussi – et surtout – pour avoir rigolé avec ses anciens coéquipiers londoniens devant les caméras au coup de sifflet final. Une attitude pour laquelle il s’est excusé mais qui continue à faire parler.

Jeudi soir – avant que le Diable rouge ne présente ses excuses – l’élimination du Real a fait l’objet d’un débat lors d’une émission 'Podcast' de Het Laatste Nieuws à laquelle participaient Marc Degryse et Thierry Courtois, papa de Thibaut.

Ce dernier n’a pas mis de gants au moment de donner son avis sur l’attitude d’Eden Hazard à la fin du match. "Ce n’est pas très malin de sa part de faire ce qu’il a fait (d’autant plus qu’il connaît bien Stanford Bridge et qu’il sait où sont les vestiaires). Il n’a manifestement pas pensé à l’effet que ça pouvait avoir juste après le résultat de son équipe. Pour lui, le match était perdu de toute façon. Mais une image comme celle-là peut être douloureuse à voir pour les supporters. Voir un joueur rigoler deux minutes après une élimination, c’est difficile à comprendre et à accepter."

Et de poursuivre : "Thibaut aussi s’est arrêté pour discuter avec Azpilicueta et d’autres anciens équipiers. Il a bien fait attention à mettre sa main devant sa bouche… ce qu’Eden a fait est incompréhensible. Ce qu’il a fait, c’est un manque de professionnalisme de bout en bout."

Thierry Courtois a par ailleurs reconnu que les antécédents de Hazard n’ont pas joué en sa faveur en cette occasion mais que le Diable rouge pouvait encore se racheter. "Eden avait déjà reçu des critiques. Quand il est arrivé au Real, il a mis du temps à revenir en forme. Pour moi, les vacances, ce sont les vacances et on peut avoir un kilo en trop mais quand on arrive dans un nouveau club… disons qu’Eden est arrivé au bon moment au Real mais n’est pas arrivé fit pour la préparation. Après cela, les blessures ont commencé à le tourmenter. L’histoire de la faute de Meunier, il ne peut rien y faire. Ensuite, il a suivi le processus de revalidation correctement […] S’il parviendra à offrir le titre au Real lors des 4 prochains matches, peut-être que tout sera pardonné et oublié. Il a encore la possibilité de se racheter."