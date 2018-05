Le nouveau joujou des Diables : ils passent des heures autour des "teqball"

Les Diables s’apprêtent à passer quasiment 4 semaines au Centre d’entraînement de Tubize. En externat du 22 au 28 mai. Puis en internat jusqu’à leur départ pour la Coupe du Monde. Autant dire que le staff a prévu de quoi occuper nos footballeurs entre les entraînements. Et à côté des terrains de tennis et des consoles de jeu, la vraie attraction ce sont les tables de "teqball".

L’Union Belge en a prévu 5 pour amuser les Diables. Décorées aux couleurs belges évidemment. Et commandée par Frédéric Veraghaenne, le manager du Centre : "Cela ressemble à des tables de ping-pong, mais incurvées et en dur. Et ça permet de jouer au football, de manière très technique, en simple ou en double. Et je peux vous dire qu’au dernier stage en mars, ils y ont passés des heures à faire des tournois ! Eden et Michy sont particulièrement friands. Mais ils sont vraiment beaucoup à y jouer et à aimer".

Et si les "teqball" ont trouvé leur place dans l’encadrement des Diables, c’est à la demande du coach, Roberto Martinez, qui manifestement apprécie que ses joueurs s’amusent en continuant à jouer au ballon.

"Les joueurs ont directement adhéré. Et maintenant ils sont vraiment demandeurs. Certains en ont même installé chez eux. Ils sont autant passionnés que professionnels et c’est ça qui est gai !", a conclu Frédéric Veraghaenne.