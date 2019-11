Le néophyte Neofytos, le gardien chypriote, commet une énorme erreur face aux Diables

Neofytos Michail se souviendra longtemps de sa première sélection avec Chypre. Pour ses débuts, le gardien de 25 ans avait été gâté avec un match face aux Diables rouges, N.1 au classement FIFA.



Malheureusement pour lui, la joie du ... néophyte a été gâchée par une grosse boulette sur un tir coqué et a priori anodin de Kevin De Bruyne. Ce but, marqué à la 36e minute, a permis à la Belgique de mener 2-1 et a lancé les Belges vers un succès facile.