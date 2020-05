Le merchandising autour des Diables Rouges à l'Euro 2020 sera collector

Cela fait quelques semaines déjà que l’on sait que l’Euro 2020 n’aura pas lieu en 2020. Tout est reporté à l’année prochaine (au plus tôt). Tout, sauf peut-être quelques irréductibles campagnes de pub qui continuent à nous faire penser que les Diables se battront pour le titre de champions d’Europe cet été.

"We go for gold" nous vend une célèbre marque de chocolat. Sur ses emballages, la tête des Diables Rouges en route vers l’or à l’Euro 2020. Une campagne qui s’arrêtera cet été. Mais qui reprendra, sans doute, au printemps prochain, à l’approche du vrai Euro. Avec des Diables qui ne seront peut-être plus de la partie ou, en revanche, avec des petits nouveaux qui apparaîtront.

Deux campagnes similaires à un an d’intervalle, c’est un choix qu’ont assumé les partenaires des Diables Rouges, comme nous l’explique le directeur marketing de l’Union Belge, Manu Leroy. "Lors du report, il y a eu un peu de panique parmi les sponsors, qui s’inquiétaient de ce qu’il fallait faire avec ce packaging ciblé. Et puis on s’est rapidement dit que c’était peut-être, au contraire, une opportunité. Ça peut devenir des objets collectors. Des objets collectors d’un tournoi qui n’aura pas eu lieu ! Dans un an, il y aura peut-être d’autres joueurs qui seront sélectionnés et, surtout, certains qui ne le seront plus".