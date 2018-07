Le mercato s'annonce animé pour les Diables rouges

En éblouissant la Coupe du monde avec leur football chatoyant et offensif, les Diables rouges ont marqué les esprits des clubs européens. L’occasion rêvée donc pour certains joueurs belges de compléter un transfert dans une équipe du top ou sub-top sur le vieux continent.

Leander Dedoncker : l’Anderlechtois, qui a disputé le dernier match de groupe en Russie contre les Anglais, va sans doute quitter les mauves. A l’instar de Youri Tielemans , il pourrait tenter sa chance dans un plus grand club, un accord aurait d’ailleurs été trouvé avec l’Atlético Madrid pour un montant de 20 millions d’euros.

Simon Mignolet : le portier de Liverpool a perdu sa place de titulaire la saison passée au profit de Loris Karius , le gardien allemand qui a vécu un calvaire en finale de la Champions League contre le Real Madrid, en mai dernier. Pire pour eux, les Reds ont engagé Alisson Becker en provenance de l’AS Rome pour 72,5 millions d’euros, faisant du gardien brésilien le transfert le plus cher de l’histoire à sa position. Le profil de Mignolet plaît en Allemagne et en Italie mais le Barça aurait déjà fait une offre pour le joueur d'Anfield. On imagine mal l'ancien portier de Saint-Trond jouer la doublure de Marc-André Ter-Stegen toute la saison.

Nacer Chadli : Le joueur de West Bromwich a été déteminant à partir des huitièmes de finale pour les Diables Rouges et son but victorieux contre le Japon restera à jamais dans les mémoires. West Brom’ descend en Championship et le profil polyvalent de Chadli a tapé dans l’œil de l’Olympique Lyonnais et du club turc de Besiktas. Son prix est estimé à 19 millions d’euros mais celui-ci pourrait bien baisser. En effet, l’ancien joueur de Tottenham s’est blessé à la cuisse dans le match de la troisième place de la Coupe du monde contre l’Angleterre.

Toby Alderweireld : Le défenseur de Tottenham, solide en Russie, n’a pas trouvé d'accord avec les Spurs alors que son contrat expire en 2020. A 29 ans, l’ex de l’Ajax Amsterdam cherche un nouveau défi dans sa carrière ce qui intéresse fortement Jose Mourinho et Manchester United. Alderweireld aurait une clause dans son contrat qui l’autoriserait à partir pour 25 millions d’euros.

Thibaut Courtois : Le gardien des Diables rouges, récemment élu meilleur portier du Mondial, a démontré qu’il était un des meilleurs du monde (peut-être le meilleur) à son poste. A l’instar d’Hazard, le changement d’entraîneur et la non-qualification de Chelsea en Champions League poussent Courtois, dont le contrat le lie aux Blues jusqu’en 2019, à changer d’équipe pour la saison prochaine. Le Real Madrid est intéressé et aimerait faire coup double en attirant aussi Eden Hazard. D’ailleurs, l’ancien du KRC Genk se serait déjà mis d’accord avec les Merengues (les deux enfants de Courtois habitent à Madrid) mais le club de Roman Abramovitch doit d’abord trouver un remplaçant au gardien belge. Le montant du transfert pourrait avoisiner les 50 millions d’euros.

Eden Hazard : Le capitaine de notre équipe nationale a été excellent en Russie ce qui lui a valu une deuxième place au classement du meilleur joueur du tournoi, juste derrière le Croate Luka Modric . Chelsea, son club depuis 6 saisons (son contrat court jusqu’en 2020), vient de limoger Antonio Conte et n’est pas qualifié pour la Champions League, le seul titre qui manque à Eden Hazard. C’est sans doute le bon moment pour l’ancien Lillois de changer d’air. Le FC Barcelone et le Real Madrid (qui est sa préférence) tiennent la corde, mais il faudra faire une grosse offre (on parle de 180 millions d’euros) pour que le club londonien lâche sa pépite.

Ceux qui pourraient partir

Russia World Cup Brazil - Belgium - © Maksim Bogodvid - BELGAIMAGE

Dries Mertens : Le petit attaquant napolitain n’entrerait pas dans les plans de Carlo Ancelotti qui aimerait faire venir Angel Di Maria en Italie. Avec une Coupe du monde en demi-teinte, Mertens pourrait se relancer en Premier League où Arsenal, Manchester United et Southampton sont à l’affût. Sa clause libératoire est estimée à 28 millions d’euros.

Thomas Meunier : le joueur du PSG a été impressionnant sur tout son flanc droit en Russie. Il mériterait une place de titulaire dans la capitale française mais la concurrence avec Dani Alves est rude. L’ex-Brugeois a des touches en Italie, la Juventus de Turin notamment, en Angleterre et en Espagne (Barcelone). Mais il sera difficile de convaincre Paris de céder le Belge même si on parle d’offres à plus de 25 millions d’euros.

Mousa Dembélé : Son contrat expire en 2019 avec Tottenham qui n’est pas disposé à le prolonger. L’Inter de Milan a déjà pris contact avec les Spurs mais les Milanais viennent d’engager un autre Belge en la personne de Radja Nainggolan. Tottenham réclamerait 30 millions d’euros.

Michy Batshuayi : l’attaquant des Diables rouges, qui a vécu une belle demi-saison en prêt à Dortmund, attend sa chance avec les Blues. Le départ de Conte sera peut-être salutaire pour l’ancien Marseillais puisque le BVB n’a pas levé l’option d’achat. En cas de départ, Batsman est sur les tablettes du Napoli et d’Everton mais son prix (40 millions d’euros) a de quoi refroidir les acheteurs.

Dedryck Boyata : Révélation du Mondial, où il a été très solide durant la phase de groupe, Boyata n’a plus qu’un an de contrat avec le Celtic Glasgow. Il est à un tournant de sa carrière et pourrait décider de changer d’air, même si le club écossais souhaite le prolonger. Lyon, la Lazio de Rome et Fulham vont devoir se battre pour le Bruxellois.

Adnan Januzaj : Le gaucher de la Real Sociedad a retrouvé la cote sur le marché des transferts grâce à sa superbe réalisation contre les Three Lions en phase de poule et sa bonne fin de saison avec le club espagnol. Everton a déjà sondé l’entourage de Januzaj mais il privilégierait son temps de jeu et donc de rester en Liga.

Thomas Vermaelen : Son contrat expire en 2019 et Yerry Mina, le défenseur colombien, a réalisé un beau Mondial. De plus, le Barça a engagé le jeune défenseur français Clément Lenglet en provenance de Séville, ce qui complique encore un peu plus la position de l’ancien Gunner. Un retour en Angleterre est évoqué.