Le journal des Diables : 13 Diables à l'entraînement, les "titulaires" récupèrent

Retrouvez chaque jour, les infos et les anecdotes de l'actualité de notre équipe nationale dans le Journal des Diables.

Ce mercredi, Eby Brouzakis vous donne des nouvelles toutes fraîches de l'équipe 'noir, jaune, rouge'.

Après une journée de repos, les Diables Rouges étaient de retour à l'entraînement aujourd'hui. Deux jours après l’invraisemblable huitième de finale face au Japon et à deux jours du très attendu quart de finale contre le Brésil, seulement treize Diables Rouges ont foulé la pelouse du Guchkovo Sports Centre à Dedovsk, près de Moscou.

En plus de trois gardiens (Thibaut Courtois, Simon Mignolet et Koen Casteels), on a pu voir à l’œuvre Thomas Vermaelen, Mousa Dembélé, Leander Dendoncker, Thorgan Hazard, Marouane Fellaini, Dedryck Boyata, Michy Batshuayi, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans et Nacer Chadli.

Les dix autres joueurs de la sélection de Roberto Martinez sont restés dans la salle de fitness.

Plus tard dans la journée, Vincent Kompany a fait face aux médias et a livré son sentiment à deux jours du match face au Brésil.