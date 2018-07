Le jour où la Belgique en a passé 5 au Brésil

La Belgique et le Brésil se sont affrontés à 4 reprises dans leur histoire. Si la confrontation la plus souvent mise en avant est la défaite des Diables en 2002 lors de la Coupe du Monde, on peut tout de même souligner que le premier match entre les deux équipes a largement tourné à l'avantage de l'équipe belge. C'était un autre temps, en 1963. A cette époque, le championnat avait dû être stoppé pendant 2 mois à cause d'un hiver extrêmement rude, et au milieu d'un printemps surchargé, les Diables avaient passé 5 buts à la Seleção.

Le Brésil se présente donc sur la pelouse du stade du Heysel le 24 avril 1963. Les Sud-Américains sont en tournée en Europe et viennent d'affronter le Portugal quelques jours auparavant. Le grand Pelé participe au match sur le terrain du Benfica (défaite brésilienne 1-0) mais s'occasionne une légère contracture qui l'empêche d'affronter les Diables.

Le sélectionneur belge est Constant Vanden Stock. Le président anderlechtois aligne 6 des ses ouailles dans les onze de départ. Les Mauves avaient brillé en Coupe des clubs champions européens en éliminant le Real Madrid (finaliste l'année auparavant) au tour préliminaire. Après avoir battu le CDNA Sofia, les Bruxellois se sont inclinés en 1/4 de finale face aux Écossais de Dundee

Devant une foule gigantesque, les Diables Nicolay, Vliers, Verbiest, Lippens, Raskin, Hanon, Vandenberg, Semmeling, Van Himst, Stockman et Puis vont facilement l'emporter face au Brésil (5-1). Après 45 minutes de jeu, c'est déjà 4-1. Un homme se met en évidence: Jacky Stockman. L'Anderlechtois marque deux buts en première période. Il en rajoutera un troisième en deuxième mi-temps pour s'offrir un inoubliable triplé. Écartée quelques semaines auparavant par la Yougoslavie dès le tour préliminaire des qualifications pour l'Euro 1964, l'équipe belge s'offre un succès de prestige contre l'équipe championne du Monde!

La fiche du match

Belgique-Brésil : 5-1

Buts Belgique: Stockman (3', 21', 56'), Van himst (13'), Altair csc (14')

But Brésil: Quarentinha (41')

Belgique: Nicolay, Vliers, Verbiest, Lippens, Raskin, Hanon, Vandenberg, Semmeling, Van Himst, Stockman, Puis

Entraîneur Belgique: Constant Vandenstock

Brésil : Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Claudio, Altair, Zito, Mengalvio, Dorval, Quarentinha, Amarildo, Zagalo

Entraîneur Brésil: Aymoré Moreira