Le Hertha Berlin et Dedryck Boyata sauvés, Cologne toujours mal loti

Important dans la lutte pour le maintien, le match entre le Hertha Berlin et Cologne s'est soldé par un nul samedi dans le cadre de la 33e et avant-dernière journée du championnat d'Allemagne. Dedryck Boyata, le capitaine du Hertha, a joué tout le match et été averti. Sebastiaan Bornauw a également participé à l'intégralité de la rencontre avec Cologne. Au classement, le Hertha est mathématiquement sauvé (35 points, 14e) alors que Cologne est toujours mal loti (30 points, 17e) mais peut encore espérer se maintenir s'il bat Schalke (16 points, 18e) samedi prochain. La lutte pour le maintien restera acharnée jusqu'au bout puisque Bielefeld, avec Nathan De Medina sur le banc, a partagé 1-1 avec Hoffenheim. L'Arminia se retrouve 15e avec 32 points, une unité de plus que Brême (16e) battu 2-0 à Augsbourg.

Battu 4-3 à Schalke avec Benito Raman sur le banc, Francfort a laissé passer une occasion de monter dans le train de la Ligue des Champions. L'Eintracht compte 57 points, un de moins que Dortmund (4e) et Wolfsburg (3e) qui jouent en déplacement dimanche.