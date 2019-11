Le Hertha Berlin et Dedrick Boyata sèchement battus à Augsbourg

Le Hertha Berlin a subi une nouvelle défaite dimanche à Augsbourg dans le cadre de la 12e journée du championnat d'Allemagne de football (4-0). Chez les Berlinois, Dedrick Boyata a joué tout le match et Dodi Lukebakio est monté au jeu (46e).

Philipp Max (17e) et Sergio Cordova (26e) avaient déjà doublé l'avance des visités quand Rune Janstein, le gardien de Berlin, a été exclu (28e). En seconde période, Andre Hahn (52e) et Florian Niederlechner (79e) ont assuré la victoire permettant à Augsbourg (12e, 13 points) de dépasser le Hertha (14e, 11 points) au classement.

Aux Pays-Bas, le FC Emmen de Michaël Heylen n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à la lanterne rouge Waalwijk alors qu'il a ouvert la marque par Michael De Leeuw (15e, 0-1). Réduite à dix suite à l'exclusion de Hans Mulder (76e), l'équipe locale a égalisé dans les arrêts de jeu par Sylla Sow (90e+6) sur passe de Hannes Delcroix. Le jeune défenseur prêté par Anderlecht a joué tout le match alors que Lennerd Daneels est monté au jeu (62e). Malgré le point, Waalwijk (5) reste dernier et Emmen est 13e (14 points).

En Italie, La Lazio s'est imposée à Sassuolo (1-2) grâce à des buts de Ciro Immobile (34e, 0-1) et de Felipe Caicedo (90e+1, 1-2). Chez les vainqueurs, Jordan Lukaku est monté au jeu (49e) et Silvio Proto est resté sur le banc. Après 13 journées, La Lazio (27 points) est troisième à huit longueurs de la Juventus et Sassuolo (13 points), qui a égalisé par Francesco Caputo (45e, 1-1), est 14e.