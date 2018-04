Le haka de Kiki avant Moscou

Deux ans après l’Euro et leur chanson "On va gagner !", ils remettent ça. Jean-Luc Fonck et Kiki l’Innocent se sont une nouvelle fois associés pour chanter les Diables Rouges. Cette fois, c’est une forme de haka. Et ça n’a rien à voir avec l’échec Damso. "Ca été initié bien avant. Jean-Luc travaille sur la chanson depuis le mois de septembre", explique Kiki. "Par contre, effectivement, par rapport à Damso, notre timing est plutôt bon. On est plusieurs sur le coup pour le remplacer. Et c’est le public qui décidera".

Les préparatifs pour le clip - © RTBF.be

"La mauvaise foi du supporter !", résume Kiki. "Et on a une petite choré qu’il a fallu apprendre à tous nos guests pour l’enregistrement du clip dans les installations nationales de Tubize. Dans notre clip, il y a forcément Jean-Luc et moi, mes amis du Grands Cactus, mais aussi Rodrigo Beenkens, Fred Waseige ou l’ancien Diable Philippe Léonard. Et j’en oublie encore."

Sur le tournage règne en tout cas une atmosphère de fancy-fair. Avant les grandes compétitions, tout est encore possible. On imagine le meilleur. On espère toucher tous les gens qui vont regarder la coupe du monde. Les femmes, les enfants, les vieux, les beaux, les laids : on les veut tous ! Et plus les Diables vont loin, plus on a de chance que ça prenne. Je l’ai bien senti la dernière fois. A l’Euro, on avait imprimé 2000 t-shirts " On va gagner !". Aujourd’hui il m’en reste encore 1998, car on les a reçus… le matin de Belgique-pays de Galles ! Donc cette fois-ci on espère qu’ils vont gagner."

Le haka de Kiki sera à découvrir intégralement d’ici quelques jours.