Le forfait de Vermaelen et les certitudes de Martinez dans le Journal des Diables

Retrouvez chaque jour, les infos et les anecdotes de l'actualité de notre équipe nationale dans le Journal des Diables.

Vingt-deux Diables Rouges -19 joueurs de champ et les 3 gardiens- ont pris part vendredi après-midi au dernier entraînement collectif programmé au stade du Spartak Moskou avant la rencontre de samedi face à la Tunisie, comptant pour la deuxième journée du groupe G.

Thomas Vermaelen a repris jeudi l'entraînement collectif et était également présent vendredi. Par contre, et contrairement à ce qui était attendu, Vincent Kompany n'était pas avec ses coéquipiers. Le défenseur de City s'est blessé à l'aine lors du premier match de préparation des Diables face au Portugal et n'est plus apparu à l'entraînement avec le groupe depuis lors. Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez avait pourtant déclaré quelques minutes plus tôt qu'outre Vermaelen, Kompany était aussi en état de s'entraîner. Ils ne sont tous deux pas encore en ordre pour jouer cependant, le match contre la Tunisie arrivant trop tôt. On tente de les retaper pour le match contre l'Angleterre et plus probablement encore pour les huitièmes de finale.

Ce sera donc à nouveau Dedryck Boyata qui devrait prendre place en défense centrale samedi, entouré de Toby Alderweireld et de Jan Vertonghen. L'arrière du Celtic ne s'en est pas mal tiré contre le Panama et a plu à Martinez. Le sélectionneur n'a du reste pas beaucoup d'autres choix, Leander Dendoncker étant la seule autre option en défense centrale.