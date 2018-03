Le foot et puis les droits de l'Homme

Les Diables rouges joueront mardi prochain contre l’Arabie Saoudite. La Belgique a accepté cette proposition contre un chèque qui avoisinerait le million d’euros (On n’en sait pas davantage car il existe des clauses de confidentialités à l’Union Belge.) Le choix pose question car, l’Union Belge a toujours voulu promouvoir des valeurs de tolérance, de respect, etc. Or l’Arabie Saoudite est un pays qui bafoue allègrement les droits de l’homme et de la femme.

Les exemples sont nombreux. L’Arabie Saoudite est l’un des pays qui transgressent le plus les droits humains comme le souligne Valérie Michaux, porte-parole d’Amnesty International Belgique.

"Il y a des défenseurs des droits humains en détention. D’autres qui sont torturés, condamnés à mort. Les droits des femmes sont aussi bafoués. L’Arabie Saoudite est en train de bombarder impunément le Yemen avec aujourd’hui plus de 5000 morts. Et deux millions de déplacés…"

Jean-Michel Dewael est sociologue du sport à l’Université Libre de Bruxelles, professeur en sciences politiques, et est un grand fan de football et des Diables Rouges. Il appuie tout d'abord les propos de Valérie Michaux.

"Tout le monde sait bien que l’Arabie Saoudite est sans doute le pays qui viole le plus les droits de l’homme, les droits de la femme."

Avant de s'interroger :"Ici, c’est nous qui les avons choisis. On n’est pas dans une compétition où l'on n'aurait pas eu le choix…Le monde du sport parle sans cesse de ses valeurs. Et derrière, parce que l’Arabie Saoudite paie bien, on va prendre l’argent d’un régime complètement pourri."

La fédération belge de football se refuse à tout commentaire de peur sans doute de froisser un adversaire qui a déposé une grosse enveloppe sur la table des négociations. Alors on s’est tourné vers l’entraîneur de l’équipe nationale Roberto Martinez.

"Je pense que le football est une opportunité incroyable pour apporter quelque chose de positif aux communautés. Après je ne veux pas m’impliquer dans autre chose. Je souhaite juste voir 2 équipes qui se respectent entre elles et respectent les droits humains "

Et là on est loin très loin du compte.