Le dixième assist de Thorgan Hazard ne suffit pas à Gladbach

L'embellie n'a pas duré. Mönchengladbach, qui avait renoué avec la victoire la semaine dernière après quatre matches sans succès, a été tenu en échec vendredi par Fribourg (1-1), en ouverture de la 26e journée du championnat d'Allemagne.

Quatrième au coup d'envoi, Mönchengladbach reprend provisoirement la troisième place (47 points) mais sa position sur le podium ne tient qu'à un point.

Les coéquipiers de Thorgan Hazard se sont fait surprendre dès la 10e minute sur une frappe du droit du milieu Vincenzo Grifo. Le Diable rouge a cependant su remettre les siens sur la bonne voie avec un débordement sur le flanc droit pour pénétrer dans le rectangle et servir Alassane Pléa, auteur du but égalisateur (16e). Hazard a ainsi délivré sa 10e passe décisive de la saison en Bundesliga. Il faut remonter à la saison 2013-2014 lorsqu'il portait encore le maillot de Zulte-Waregem et évoluait en Pro League pour le dénombrer plus d'assists à son compteur (14).

Même s'il sauve un point, M'Gladbach confirme ses difficultés du moment à domicile après trois défaites consécutives dans son stade du Borussia-Park.

L'équipe de Dieter Hecking pourrait se faire doubler samedi en cas de succès de Leipzig sur le terrain de Schalke 04, qui tentera de se remettre de l'humiliation subie mardi en Ligue des champions (défaite 7-0 au match retour).