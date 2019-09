Le débriefing de Philippe Albert: "Origi et Januzaj ont déçu !"

Origi , à gauche, et Januzaj , à droite, ont déçu ! Ils touchaient et gardaient beaucoup trop le ballon permettant à la défense de Saint-Marin de se regrouper. C’est la raison pour laquelle en première mi-temps, hormis avec Batshuayi , on ne s’est pas créé d’occasions.

"Batshuayi est impressionnant"

Justement, Batshuayi a inscrit deux buts…

Il est franchement impressionnant malgré son faible temps de jeu à Chelsea. Il a inscrit deux buts et sans un gardien dans un grand soir, il aurait pu en inscrire d’autres… Ses statistiques en équipe nationale sont impressionnantes (1 but toutes les 74 minutes, ndlr). Lui, il a répondu à l’attente.

D’autres ont marqué des points ?

Tielemans a très bien rempli son rôle. Mertens et Chadli ont changé le match en donnant du rythme et en trouvant le chemin des filets. On a réussi à faire la différence grâce à leur montée au jeu. Certes, c’est un match à oublier au plus vite évidemment… Mais au final, on marque quatre buts en gardant le " zéro " derrière. Le résultat est positif mais certains joueurs ont raté un rendez-vous important. À cela, il faut souligner l’absence d’Eden Hazard qui par sa technique, sa puissance, sa vivacité et son intelligence fait mieux jouer les autres. Avec Kevin De Bruyne, ce sont les deux joueurs dont l’équipe ne peut se passer.

Est-ce que Roberto Martinez a perdu des points lors de ce match ?

(Il sourit) Non, je ne pense pas… Bon, au niveau de la composition de départ peut-être mais ses changements ont été payants. Et cela, il faut aussi le mettre en évidence. Lors de la conférence de presse, il a pris la responsabilité de la première mi-temps.

En deuxième période, on a retrouvé une équipe belge qui a joué plus haut, plus vite en pressant l’adversaire. Toutes des choses qui ont permis d’inscrire trois buts supplémentaires.