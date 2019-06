Le débrief des Diables: "Rien de négatif! Il y a juste des choses plus positives que d'autres"

La Belgique s'est imposée 3-0 samedi soir face au Kazakhstan en match de qualification pour l'Euro 2000. Avec trois victoires en trois matches, tout roule pour les Diables, qui ont rendu une copie très propre.

"Le score, les assists, la communion avec le public et la confirmation qu'avec Castagne on tient quelque sur le flanc droit au cas où Thomas Meunier aurait des soucis, ce sont tous les éléments qui m'ont plu face au Kazakhstan" explique notre consultant Fred Waseige.

Et d'ajouter: "Si je dois ressortir encore quelque chose, c'est la cohérence, le sérieux et le respect que les Diables ont pour leur football, leur maillot et leur public."

"Ce qui m'a moins plus ? Pas grand chose. J'ai envie de dire les changements. J'espère voir toujours des jeunes qui gagnent quelques minutes car c'est important pour eux. On pourrait dire aussi qu'ils se sont traînés dans la dernière demi-heure mais c'est humain et tellement normal. On est dans une période où la plupart a arrêté il y a 3 semaines ou un mois. Donc, ce n'est pas évident d'aller puiser dans ses ressources surtout qu'on a encore un match mardi (contre l'Ecosse, Ndlr). Il n'y a rien de négatif, il y a juste des choses plus positives que d'autres", a conclu notre consultant.

"Le gros point positif du match est de ne pas avoir encaissé" ajoute de son côté Alexandre Teklak. "C'est le genre de match dans lequel on peut douter si on prend un but. Cela n'a pas été le cas ici face à la relative faiblesse de l'adversaire. La victoire était attendue mais la victoire sans encaisser, c'était important"

Et de poursuivre : "Ce qui m'a plu face au Kazakhstan, c'est la manière d'amener les deux premiers buts. Il y a beaucoup de similitudes entre eux. Il y avait un positionnement intelligent sur ces deux buts-là. On sentait la répétition sur ces phases. Il y a aussi une récurrence dans le jeu qui fait que les joueurs se trouvent facilement. Finalement, peu importe les joueurs qui jouent et les positions. La preuve avec Castagne titulaire qui livre une grosse prestation avec beaucoup de complicité."

"Ce qui m'a le moins plu ? Il ne faut pas bouder son plaisir même si le Kazakhstan est une équipe un peu faiblarde. Aujourd'hui, on a une équipe nationale belge qui est devenue tellement forte qui fait que ce type d'adversaire, on le mange tout cru. Ce n'était pas le cas il y a quelques années."