Le débrief de Swann, Finlande-Belgique : "Kevin De Bruyne a été la clé belge pour ouvrir ce coffre-fort finlandais"

Après la sérieuse victoire des Diables face à la Finlande, notre consultant Swann Borsellino se prête au jeu du débrief d'après-match et revient sur les faits essentiels de la rencontre.

Finlande-Belgique : le débrief de Swann Borsellino - Diables - 22/06/2021 Après la sérieuse victoire des Diables face à la Finlande, notre consultant Swann Borsellino se prête au jeu du débrief d'après-match et revient sur les faits essentiels de la rencontre.

Kevin De Bruyne : face à une équipe finlandaise aussi regroupée, il a été la clé belge pour ouvrir ce coffre-fort et il le sera encore. Il est toujours aussi épatant.

Remplaçants : c’était intéressant de voir Jérémy Doku , Dedryck Boyata , Thomas Vermaelen et Leandro Trossard mais c’était aussi le bon timing pour que les cadors de retour de blessure ( Axel Witsel , Eden Hazard et Kevin De Bruyne) puissent revenir.

Le match des Diables en trois mots : Intéressant, remplaçants et Kevin De Bruyne.

Homme du match : Dedryck Boyata. On se posait beaucoup de questions sur la défense belge en début de compétition, il y a d’ailleurs eu quelques ajustements à ce poste-là. Roberto Martinez semblait encore chercher sa défense mais je crois qu’après les prestations de Boyata face à la Russie et la Finlande, le sélectionneur a sa réponse. Il a été très convaincant, rassurant mais aussi bon dans sa lecture du jeu, dans les duels et dans l’utilisation du ballon.