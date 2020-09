Le Danemark, un adversaire qui ne réussit pas vraiment aux Diables rouges

La dernière victoire : Belgique – Danemark (23 août 1989, 3-0)

Absents de l’Euro 88, les Diables croisent la route du Danemark à la fin de l’été 1989 en amical. Ils décrochent une victoire éclatante et indiscutable. Marc Degryse, passé du Club à Anderlecht, ouvre le score (22e). Son ex-coéquipier Jan Ceulemans finalise le travail. Avec ce doublé (31e et 82e), le Caje fête dignement une 82e sélection qui lui permet de détrôner Paul Van Himst et de devenir le Diable le plus capé de l’histoire.



Les compos :

Belgique : Bodart, Grün, Broeckart, Demol, De Wolf, Houben, Van der Elst, Ceulemans, Boffin, Degryse, Van der Linden

Danemark : Schmeichel, Helt, Andersen, Frimann, Larsen, Risom, Olsen, Christensen, Jensen, Esltrup, Larsen