Le coup de Phil : Vertonghen sur le flanc gauche, Fellaini dans l'entrejeu et KDB plus haut

Ce mercredi, à deux jours du quart de finale des Diables Rouges contre le Brésil, Philippe Albert nous donne ses conseils tactiques.

"Il faut jouer très organisé et très concentré. Avec Neymar d'un côté et Willian de l'autre, il faut que nos latéraux reçoivent le coup de main soit des milieux de terrain soit des défenseurs centraux qui devront coulisser. Si on laisse nos latéraux en un contre un face à ces joueurs-là, on va en voir de toutes les couleurs. Et ça deviendra compliqué."

Cela implique, selon notre consultant, certains changements dans le dispositif de Roberto Martinez.

"Je ferais des modifications au niveau des noms. Je laisserais Thomas Meunier à droite et je ferais coulisser Jan Vertonghen à gauche dans un rôle purement défensif. Ce qui fait que j'introduirais Thomas Vermaelen dans cette défense avec Toby Alderweireld et Vincent Kompany. Et devant eux, je placerais Axel Witsel et Marouane Fellaini qui devront faire le boulot pour venir donner un coup de main aux joueurs de flanc parce que le danger vient des flancs du côté du Brésil, tout le monde l'a vu."

Au niveau offensif, Philippe Albert souhaite voir le trio Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku être totalement décharger du repli défensif.

"Il faut faire preuve d'audace. Et ça, c'est la responsabilité de Hazard, de De Bruyne, qui jouerait un peu plus haut, et de Lukaku. Ils devront s'occuper uniquement du travail offensif. C'est une composition un peu défensive mais ça permet à ces trois-là de ne pas travailler défensivement et de garder toutes leurs forces pour les actions offensives où on pourrait leur faire mal."

"Notre qualité principale, c'est le jeu au sol donc il faut rester dans cette vision du football offensif. Si on garde le 0 derrière, on a une grande chance de se qualifier. Donc il faut une organisation défensive impeccable."

Enfin, l'ex-Diable Rouge nous livre son expertise en tant qu'ancien défenseur central sur la tactique à adopter pour stopper Neymar.

"C'est compliqué, je crois que c'est collectivement qu'il faut pouvoir le bloquer. Neymar a tellement de qualités à tous les niveaux qu'en un contre un, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Collectivement, les Belges devront être très forts pour le contrer."