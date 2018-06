Le Coup de "Phil" : "Vermaelen pas à 100%, Boyata le pompier de service généreux"

Après une journée de repos, les Diables rouges ont repris la direction de l'entrainement ce jeudi. Avec une petite surprise : le retour de Thomas Vermaelen. Le défenseur belge n'a pas participé à toute la séance.

"Il a débuté l’entrainement, avec l’échauffement donc, avec le reste du groupe et a dû s’arrêter un peu avant la fin. Espérons que ce soit par précaution et que ce ne soit pas trop grave. C’est un pion important pour notre sélection, notamment quand on voit son Euro alors qu’il avait peu de temps de jeu avec le FC Barcelone. C’est un garçon avec d’énormes qualités. Malheureusement, il n’est pas à 100% pour le moment. D’un autre côté, Boyata est le pompier de service généreux et en qui on peut avoir confiance. Ca c’est une bonne chose. Boyata aligné contre la Tunisie et l’Angleterre ? Ce n’est pas impossible car Vermaelen n’est pas à 100% et Kompany n’a pas encore participé aux entrainements collectifs jusqu’à présent. Ca va devenir un peu compliqué pour lui également", a détaillé Philippe Albert à notre micro.

La Tunisie, un autre souvenir de notre consultant : "J’ai joué un match amical en 1992 face aux Tunisiens sous les ordres de Paul Van Himst. Je me souviens de ce match, on avait été battu 2-1 avec un but de Luis Oliveira pour les Diables. C’était en amical et l’équipe de l’époque n’avait strictement rien à voir avec l’équipe qui sera alignée samedi. J’ai bon espoir. J’étais dans l’équipe à l’époque ? Si on a été battu, bien évidemment (rires) !"