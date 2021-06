Le coup de Phil : "Si les Diables ont la possibilité de se qualifier contre le Danemark ils la saisiront"

Tout le monde (à l’exception de Thimothy Castagne évidemment) est de retour à l’entraînement et disponible pour la rencontre face au Danemark ! Voilà la bonne nouvelle du jour qui réjouit les fans des Diables rouges tout comme Philippe Albert au micro de Vincent Langendries. Une rencontre face aux Danois durant laquelle un petit geste d’encouragement sera fait à l’intention de Christian Eriksen.

En 1994, la Belgique avait rencontré le Danemark dans le stade dans lequel évolueront les Diables ce jeudi. Philippe s’en souvient : "Une défaite 3-1 avec une grosse équipe du Danemark avec notamment les frères Laudrup et Schmeichel dans le but bien évidemment."

Le stade est situé à quelques centaines de mètres seulement de l’hôpital de Copenhague dans lequel se trouve Christian Eriksen, le coéquipier de Romelu Lukaku et ex-coéquipier des Belgian Spurs. Un geste de soutien lui sera adressé à la 10e minute. Il pourrait même entendre les chants des supporters…

Du côté des bonnes nouvelles, le groupe était au complet pour l’entraînement du jour : "22 joueurs de champ présents plus les trois gardiens. Vertonghen était là aussi, il était même l’un des premiers à monter sur le terrain une dizaine de minutes avant les autres. Apparemment il est apte à jouer demain."

Le sélectionneur national prépare non seulement la rencontre contre le Danemark mais aussi celui de la Finlande : "Martinez a parlé d’esprit d’équipe en évoquant ces deux rencontres. Si les Diables ont la possibilité de se qualifier contre le Danemark ils la saisiront. Mais même en cas de gros match du Danemark, il y a toujours une possibilité face à la plus faible équipe de la poule donc je ne me fais aucun souci à ce niveau-là."