Le coup de Phil : "Plutôt finir 1er ou 2e du groupe ? Ce n'est pas la même situation qu'en 2018"

Comme quasiment tous les jours depuis le début de l'Euro, Philippe Albert nous livre ses dernières impressions sur les Diables rouges. Au micro de Vincent Langendries, il est, entre autres, revenu sur la légère blessure de Thorgan Hazard qui rend le piston belge incertain pour le match de lundi face à la Finlande.

"Cela ne devrait pas poser trop de soucis" affirme Philippe Albert. "Et puis même, s'il y a un léger doute, Roberto Martinez a le choix, il a Chadli et Carrasco en back-up. Il ne faut pas prendre trop de risques avec Thorgan."

Notre consultant est également revenu sur Kevin De Bruyne, pas encore à 100% mais déjà plus que déterminant face au Danemark, et très souriant et détendu ce samedi à l'interview. Comme souvent, Albert ne tarit pas d'éloges concernant KDB : ""Il va monter en puissance, mais c'est déjà exceptionnel ce qu'il a fait pour nous. Le jour où il sera à 100%, il va nous régaler beaucoup plus."

Autre joueur présent à l'interview ce samedi, Jason Denayer, logiquement assailli de questions sur son erreur face au Danemark. Un comportement quelque peu fustigé par Albert : "Cela me dérangeait en tant que joueur parce que c'est tellement facile de juste retenir ça. Là, il est le seul fautif, c'est vrai, il l'a d'ailleurs reconnu. Mais c'est trop facile de juste taper sur ce clou. Il a fait une erreur, il en est conscient, il va devoir travailler pour éviter ce genre de relance dans l'axe, de l'extérieur du pied qui plus est. Mais voilà, il garde la confiance de Martinez et heureusement ses coéquipiers ont fait le boulot pour lui. Donc, sa bévue passe un peu inaperçue parce qu'on a su inverser la tendance. Et ça au niveau collectif, c'est le plus important."

A quelques heures du 3e match de poules face à la Finlande, une question se pose dès lors : les Diables doivent-ils lever le pied pour éventuellement finir 2e de leur groupe ? On se rappelle qu'en 2018, l'éventualité avait été évoquée, avant que Januzaj ne mette tout le monde d'accord en offrant la victoire aux Diables face à l'Angleterre. Deux situations similaires donc, mais que Albert ne veut pas comparer : "C'est différent, en 2018 face à l'Angleterre, Martinez avait fait jouer neuf réservistes. Ici c'est l'inverse, les cadres reviennent, les stars mondiales vont débuter le match. Je suis sûr qu'ils vont répondre présent et acquérir du rythme. Donc on va avoir un gros match des Diables, je m'attends à un score fleuve, 3-0 ou 4-1."