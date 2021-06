Le Coup de Phil : "On ressent une concurrence saine et bénéfique pour le groupe"

C’est l’heure du premier Coup de Phil ! Une petite séquence dans laquelle notre consultant Philippe Albert débriefe les conférences de presse du jour. Aujourd’hui, l’ancien Diable rouge revient donc sur celle de Yannick Carrasco et de Leander Dendoncker.

À la question de savoir ce qu’il fallait retenir, l’ancien défenseur répond "Le respect qu’il y a pour les autres joueurs. Carrasco et Dendoncker sont tous les deux des titulaires à part entière à l’heure actuelle, mais ils doivent leurs titularisations aux absences conjuguées d’Eden Hazard et d’Axel Witsel. On n’a pas ressenti cette concurrence effrénée qu’il pourrait y avoir. C’est une concurrence saine, qui ne peut qu’être que bénéfique pour l’ensemble du groupe."

Notre consultant évoque ensuite les différences qu’il y a pour ces deux joueurs par rapport à 2018. "Carrasco a gagné en maturité, il a beaucoup plus d’assurance devant les journalistes. Au niveau de son jeu, il n’y a pas photo. Il a retrouvé l’Atlético avec qui il a été champion. Son passage en Chine est derrière lui et tant mieux car il a des qualités exceptionnelles. Quant à Dendoncker, je trouve qu’il n’a pas changé depuis sa période anderlechtoise ou 2018. Il est toujours aussi imposant et reste très à l’aise devant les journalistes. Sportivement, il n’arrête pas de courir, c’est un rouleau compresseur Il est dans tous les bons coups au niveau des pressings à faire. Il remplace super bien Witsel qui est un véritable artiste dans son rôle. C’est assez étonnant qu’il n’aime pas courir à l'entraînement. J’en ai connu beaucoup dans ma carrière, mais croyez-moi qu’en match, on ne demande qu’une chose : se donner à fond pour l’équipe et avoir des résultats positifs à la clef."