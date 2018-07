Le coup de Phil : "Nos gars sont nés pour gagner des trophées et aller loin en Coupe du Monde"

Ce jeudi, à la veille du quart de finale des Diables Rouges contre le Brésil, Philippe Albert nous livre son sentiment sur le match de demain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y croit !

"On a une équipe avec énormément de qualités collectives et individuelles. On l'a vu face au Japon. Si tous les joueurs sont au top de leur niveau et avec une mentalité exemplaire, il y a moyen de rêver" explique-t-il d'emblée. Il faut respecter cet adversaire, il sera difficile à jouer mais il a l'une ou l'autre lacune dans son jeu. C'est à nous de les trouver pour pouvoir faire la différence et espérer se qualifier. En football, tout est possible."

Et l'ancien Diable Rouge de faire un parallèle avec le dernier moment historique de le séléction 'noir, jaune, rouge' : la demi-finale perdue face à l'Argentine au Mexique, il y 32 ans.

"En 86, il y avait Diego Maradona en face et ce qu'il s'est produit était miraculeux puisqu'on aurait pu rentrer à la maison après le premier tour. Ici, on était mené 0-2 contre le Japon donc il y a quelques concordances entre ces deux tournois. Mais avant cette demi-finale en 86, tous les Diables étaient contents d'être présents, d'être là. Ils ont joué le match mais ils savaient qu'ils allaient jouer pour la troisième ou la quatrième place. A cause de Maradona. Ici, il y a Neymar, c'est un peu la même chose mais l'équipe belge n'a rien à voir avec cette équipe extraordinaire de 86. Ici, on a des gars qui sont nés et qui ont été éduqués pour gagner des trophées et aller loin en Coupe du Monde. J'espère qu'ils nous le prouverons demain."

En huitièmes, les hommes de Roberto Martinez sont allés puiser très loin dans leurs ressources pour se sortir d'un très mauvais pas. Cela prouve leur mentalité de vainqueur et leur solidarité.

"C'est très important. Le collectif est primordial pour le sélectionneur. On le voit depuis le début de ce Mondial. Il a fait jouer tous les joueurs de champ. C'est un avantage au niveau psychologique, assure Philippe Albert. Il sait qu'il peut faire appeler à tout le monde. Ce n'est pas négligeable."

Buteur à quatre reprises depuis le début de cette Coupe du Monde et auteur d'une magnifique feinte sur le but de Nacer Chadli contre les Blues Samouraïs, Romelu Lukaku semble être en mesure d'endosser le rôle de super-héros.

"Il est sûr de lui, en totale confiance. Cette défense brésilienne, c'est du solide. Les Auriverde n'ont concédé que 5 tentatives cadrées depuis le début de la compétition. Il aura une ou deux occasions mais là, il devra faire mouche. J'espère que Romelu le fera parce qu'il le mérite. Avec sa façon d'aborder les matches, sa mentalité, sa rage de vaincre, c'est un exemple pour tout le monde. J'espère que demain, il nous portera vers les demi-finales" conclut le consultant RTBF.