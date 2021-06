Le Coup de Phil : "Mertens commencera contre la Russie"

C’est l’heure d’un nouveau Coup de Phil ! Au programme aujourd’hui, les interviews de Dries Mertens et Jan Vertonghen mais également la forme d’Eden Hazard et de Kevin De Bruyne.

Que retient Philippe Albert des deux interviews réalisées par notre équipe ? "Je retiens surtout leur façon d’éviter la pression en termes de favori ou pas pour l’Euro. Ils ont cité deux ou trois pays sans nécessairement citer la Belgique alors qu’on est numéros 1 mondiaux depuis plusieurs années donc c’est assez étrange. Je ne dirais pas que c’est un manque d’ambition mais je m’attendais à un discours plus droit et direct puisqu’on a les qualités pour remporter cet Euro. Je m’attendais à ce qu’au moins l’un de deux évoque a Belgique comme l’un des favoris."

Concernant Dries Mertens, sa concurrence avec Jérémy Doku est dans toutes les têtes : "Ça le chipote mais il le prend avec le sourire et il se prépare comme sil allait débuter, et je pense qu’il commencera. Son expérience jouera en sa faveur."

De retour après sa blessure, Kevin De Bruyne n’a toujours pas participé au moindre entraînement collectif, ce qui n’inquiète pas notre consultant. "De Bruyne est bien accompagné par un staff médical de qualité. Tout dépendra du résultat face à la Russie. En cas de victoire, il pourrait même faire l’impasse contre le Danemark et revenir 100% pour la suite du tournoi."

Invité exceptionnel du JT de 13 heures, Eden Hazard a été assez flou sur son avenir avec les Diables, ce qui ne laisse pas Philippe Albert de marbre. "J’ai trouvé Eden hésitant pendant le JT alors qu’on le connaît joviale et toujours souriant. On peut se poser certaines questions mais il a vécu une année de purgatoire avec des blessures à répétition. Ça doit être très difficile pour lui qui ne vit que pour le ballon, qui doit toucher le ballon. Quand on vous enlève ça c’est difficile à vivre, je peux le comprendre. J’espère qu’il pourra se rétablir et revenir à 100% pour l’équipe nationale et le Real Madrid."