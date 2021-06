Le coup de Phil : "Les Diables Rouges n’ont pas été bons mais ils l’ont fait avec le cœur, on a vu tout un pays sur la pelouse"

Le coup de Phil : "Les Diables Rouges n’ont pas été bons mais ils l’ont fait avec le cœur,... Ce dimanche soir, les Diables Rouges se sont qualifiés pour les quarts de finale de l’Euro 2020 en s’imposant dans la douleur (c’est le moins que l’on puisse dire) face au Portugal (1-0). Après le coup de sifflet final, notre consultant Philippe Albert est revenu sur la rencontre. "C’était un match extraordinaire au niveau du volume de jeu, de la solidarité et du caractère. Les joueurs se sont surpassés. Pour certains c’était plus difficile mais l’important c’est le résultat. Au niveau de la mentalité on a vu tout un pays sur la pelouse", se réjouit Albert. La Belgique a énormément souffert, surtout en deuxième période, mais les Diables ont pu compter sur une défense de fer : "Fernando Santos a mis tous ses éléments offensifs qui nous ont donné du fil à retordre mais Thomas Vermaelen a été époustouflant aujourd’hui. Il a mis Cristiano Ronaldo dans sa poche en première mi-temps et en 2e il a gagné tous ses duels. Toby Alderweireld et Jan Vertonghen aussi, c’est prodigieux ce qu’ils ont réalisé". Si les Diables ont fini par s’imposer, ils ont terminé la partie sans Eden Hazard et Kevin De Bruyne, tous deux sortis blessés : "C’est inquiétant. L’absence de KDB en 2e mi-temps s’est fait ressentir, Mertens n’est jamais parvenu à rentrer dans cette rencontre. Kevin est indispensable et Eden monte en puissance. Il était excellent aujourd’hui. Si on devait se passer des deux face à l’Italie, ce serait beaucoup plus difficile". Avant de conclure : "Je ne vais pas retenir le niveau du match car on n’a pas été bon mais dans ce genre de tournoi il faut pouvoir passer avec ce genre de match. Ils l’ont fait avec le cœur".