Le Coup de Phil : "Je pense que tous les Danois voudront jouer pour Eriksen, le pays et les trois points"

Le Coup de Phil : "Je pense que tous les Danois voudront jouer pour Eriksen, le pays et les trois... La thématique médicale était au centre de débats au centre national de Tubize. Axel Witsel est fit et prêt à jouer, Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen (même s'il a été ménagé ce mardi) ont eux reçu le feu vert médical pour jouer contre le Danemark. Philippe Albert, notre consultant, débriefe ces "excellentes" infos médicales de la journée. Il se tourne aussi vers la rencontre contre les Vikings.