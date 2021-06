Le coup de Phil : "Je pense que De Bruyne commencera la rencontre contre l’Italie"

Le coup de Phil "Je pense que De Bruyne commencera la rencontre" - 29/06/2021 Comme chaque jour, Philippe Albert nous a passé un coup de Phil pour décrypter les conférences de presse et l'actualité des Diables Rouges. Pour notre consultant, l'inquiétude quant aux blessures d'Eden Hazard et Kevin De Bruyne est moins grande qu'à la fin du match contre le Portugal : "Conférence de presse plutôt rassurante concernant Eden. Il a expliqué qu’il était en salle de musculation aujourd’hui dès 8h30. Donc il y a bon espoir. Concernant De Bruyne je pense qu’il commencera cette rencontre". Et pour l'ancien défenseur de Newcastle, il y a plus de chance de voir le joueur de Manchester City débuter vendredi face à l'Italie que le joueur du Real Madrid : "De Bruyne c’est probablement un coup sur la cheville. Eden c’est quand même une pointe d’élongation ou une petite déchirure, ça risque d’être plus compliqué". Et pour remplacer nos deux maestros, Philippe Albert verrait bien une petite surprise : "Pour remplacer Eden, Carrasco qui est dans une forme relativement bonne ces derniers mots. Pour remplacer De Bruyne sur le flanc droit, je mettrais Jérémy Doku". L'ancien Anderlechtois ne souhaite donc pas voir Dries Mertens au coup d'envoi : "Mertens a eu sa chance depuis plusieurs matchs sans réellement répondre aux attentes et face à l’Italie il faudra jouer avec les meilleurs joueurs que Martinez aura sous la main. Et Jérémy Doku est supérieur à l’heure actuelle à Dries". La pression lorsque l'on joue un quart de finale est grande mais pour Philippe Albert l'ancien Anderlechtois est prêt : "Je pense qu’il a progressé depuis un peu moins d’un an et son transfert à Rennes. C’est un joueur complètement différent et je pense qu’il est prêt à montrer à toute l’Europe qu’il est un excellent joueur. Sa vivacité peut contrarier l’arrière garde italienne vendredi". Pour voir Leandro Trossard, il faudra encore attendre : "Je pense que c’est un peu trop juste pour ce genre de rencontre".