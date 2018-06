Le Coup de "Phil": "Je m'attends à ce que les remplaçants montrent leur vrai visage"

Nous sommes à 24h de l'affrontement entre la Belgique et l'Angleterre, qui scellera les positions dans le Groupe G. Notre consultant Philippe Albert pense que les deux sélectionneurs vont adopter la même stratégie pour composer leur équipe. "J'ai assisté aux deux conférences de presse et le discours est le même: ils vont aligner une équipe différente de l'habituelle mais avec la volonté d'aller chercher la victoire" déclare l'ancien Diable Rouge.

Faire tourner les équipes ne veut pas spécialement dire que les deux sélectionneurs comptent aligner une équipe plus faible. Les remplaçants seront hyper-motivés: "Je m'attends à ce que les remplaçants montrent leur vrai visage. Il y a des joueurs qui n'ont pas réussi une grande saison au niveau de leur club. Et le Mondial est la vitrine idéale pour se montrer au monde entier" complète Philippe Albert.

La Coupe du Monde réserve des surprises. Avec tout récemment l'élimination de l'Allemagne. "C'est un des gros favoris qui se fait sortir" termine Philippe Albert. "Il n'y a plus de petite équipe en Coupe du Monde. La Corée du Sud l'a montré aujourd'hui. Mais il faut faire attention. Il y a deux ans, la voie était royale pour la Belgique et on est rentré à la maison. Il ne faut pas faire de plan sur la comète."