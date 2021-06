Le Coup de Phil : "Il n’y a que du positif dans ce premier tour, espérons que ça continue"

C’est l’heure du traditionnel Coup de Phil. Ce mardi, Philippe Albert est revenu sur la prestation des Diables lors de la victoire contre la Finlande 0-2.

"Le match a été difficile, c’est dû à cette équipe de Finlande qui a joué avec ses forces, c’est-à-dire peu d’espace entre les lignes et un cœur gros comme ça. Il a fallu être patient et on l’a été. On a eu la possession du ballon la plus grande partie de la rencontre et finalement dans le dernier quart d’heure on a réussi à faire la différence."

Philippe Albert en a aussi profité pour souligner l’importance d’avoir fait tourner l’effectif lors de cette 3e rencontre : "Le résultat est tel que Roberto Martinez peut se montrer satisfait. Eden, Kevin et Axel ont pratiquement joué tout le match. Doku a été très bon. Chadli a joué, Trossard dans un rôle très différent s’en est plus ou moins bien sorti et Boyata, Denayer et Vermaelen n’ont pratiquement rien eu au niveau boulot au même titre que Courtois. Finalement toutes les prévisions de Martinez se vérifient et rendez-vous dimanche à Séville."

Dimanche, la Belgique jouera donc son 1/8e de final contre un adversaire qui doit encore être désigné. Espérons donc que tout continue à se dérouler comme lors des matches de poule.

"Tous les joueurs de champs ont tous eu du temps de jeu, même Vanaken. Ce n’est donc que du positif dans ce premier tour et espérons que ça continue" conclu Philippe Albert.