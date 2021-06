Le Coup de Phil : "Il faut respecter l’adversaire, mais certainement pas le craindre" - Diables... A deux jours du match important contre le Portugal pour le 1/8e de final de l’Euro, c’est l’heure du traditionnel Coup de Phil. Ce vendredi, Philippe Albert est revenu sur l’équipe portugaise, Ronaldo, mais aussi sur la composition qu’il voudrait voir alignée ce dimanche. "Il va faire chaud dans tous les sens du terme dimanche à Séville. On annonce 36 degrés, ça ne sera pas évident. Et l’adversaire est de taille avec énormément de qualités. Tout le monde connaît Cristiano Ronaldo. Et à côté, il y a quand même pas mal de bons joueurs comme Bernardo Silva, Danilo, Sanchez sans parler du rock défensif Pepe associé à un des défenseurs les plus chers de l’histoire, Ruben Diaz. Et puis, ils ont un bon gardien que j’apprécie depuis le début du tournoi. C’est une équipe qui sait défendre et faire le gros dos avec des individualités techniques qui sont au-dessus du lot quand il le faut. Et puis, ils ont un des meilleurs joueurs de l’histoire du foot avec Ronaldo", commence par expliquer au micro de Vincent Langendries Philippe. Au-delà de l’adversaire, Philippe Albert est aussi revenu les différentes forces de notre équipe : "Ils sont conscients de leurs talents et de l’équipe. Ils sont sereins. Il faut respecter l’adversaire, mais certainement pas le craindre. Il va y avoir une approche du match assez sereine et ce sera bénéfique pour nous." Lukaku nous a expliqué sa manière d’observer les adversaires et je n’en reviens pas Philippe Albert a aussi évoqué Romelu Lukaku et nous explique tout le bien qu’il pense du joueur qui a déclaré plus tôt dans la journée ne pas encore être au sommet : "Il en est conscient et il le sait, ça prouve l’humilité du joueur qui est un buteur hors norme. Il a encore une marge de progression que va le faire progresser de manière ultrarapide. Il nous a expliqué sa manière d’observer les adversaires et je n’en reviens pas. De mon temps, c’était différent. C’est un véritable pro et s’il est en forme, j’ai bon espoir pour dimanche." Il ne reste plus que deux nuits à attendre ce 1/8e de final face au Portugal. Deux jours qui aideront peut-être à Roberto Martinez à choisir son onze de base. Philippe Albert s’est lui essayé à ce petit jeu. "Je mettrais en défense à trois, Vermaelen, Vertonghen et Alderweireld. Avec le super jeu de tête de Vermaelen, car ce sera nécessaire face à Ronaldo. Et puis, je mets De Bruyne dans les trois devants. Je l’ai fort apprécié plus haut lors de la 2e mi-temps face au Danemark. J’espère un duo Witsel - Tielemans au milieu et devant donc De Bruyne à droite, Hazard à gauche et Romelu en pointe. J’espère que ce sera positif pour notre équipe nationale. Ce serait une énorme déception. Il reste toujours le Qatar dans un an et demi, mais voilà on a une génération exceptionnelle et ils vont faire le maximum de toute façon. Le football, ça se joue à quelques détails et tout peut se passer", conclu notre consultant.