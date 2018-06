Le Coup de Phil : "Il faut absolument éviter la Colombie"

La Belgique et l'Angleterre sont à égalité presque parfaite dans le Groupe G. Après deux matches, les Three Lions occupent la première place parce qu'ils ont pris un carton jaune de moins.



La logique voudrait que Belges et Anglais, qui s'affrontent ce jeudi à Kaliningrad, désirent finir premiers. Mais le calendrier pourrait être plus favorable au deuxième qui, en plus, voyagera moins et bénéficiera d'un jour de récupération supplémentaire avant les huitièmes de finale. Faut-il tout faire pour terminer en tête du Groupe ? Philippe Albert espère que l'esprit sportif sera respecté.



"C'est une situation un peu rocambolesque", reconnait notre consultant. "On aura l'avantage de connaître le classement du Groupe de la Colombie et du Japon, qui sont probablement les deux favoris pour les deux premières places. Tout dépendra de la situation dans ce groupe. Quand on connaîtra les résultats, on pourra élaborer certains plans côté belge ... mais aussi côté anglais".



"Imaginons un instant que la Colombie soit première, il faut absolument l'éviter", poursuit l'ancien défenseur. "Dans ce cas, les Belges devront absolument gagner. Si on ne joue pas avec les probables suspendus (Meunier, De Bruyne et Vertonghen) et les blessés (Lukaku, Hazard, ...), cela va être compliqué. Je ne voudrais pas être à la place de Martinez et des joueurs pendant ce match."



Les choix des entraîneurs donneront déjà une indication de leurs intentions. "J'attends avec impatience de voir les compos. (En tant que Belge) On connaîtra un peu plus facilement celle de Martinez. Je pense que Southgate n'effectuera pas énormément de changements. Ce n'est pas dans l'habitude de l'Angleterre d'opérer une rotation. Ils vont jouer ce match à fond".



Si les deux équipes se neutralisent, c'est le fair-play qui déterminera l'ordre du Groupe. Peut-on imaginer qu'un entraîneur donne comme consigne à ses joueurs de prendre délibérément un carton ? "Peut-être, j'espère que non. On tomberait dans le foot que je n'apprécie pas du tout, celui de la tricherie. Le football doit rester correct. Tout le monde aura les yeux rivés sur nous. Cela ferait tâche si la première et la deuxième place se jouaient au nombre de cartons."