Le coup de Phil est... un coup de pompe : Pour les Diables aussi ?

Les Diables Rouges ont repris le chemin de l'entraînement, jeudi après-midi à Dedovsk. Un seul des dix joueurs de champ qui a débuté la demi-finale contre la France, Nacer Chadli, a participé à la séance collective. Les autres se sont entraînés en salle.

A deux jours du match pour la troisième place contre l’Angleterre, notre consultant Philippe Albert livre… son coup de pompe.

"Je pense que les Diables ont très mal dormi après la demi-finale perdue face à la France, a précisé Philippe Albert. Ce sont des gars professionnels, intelligents, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient passés à côté de quelque chose de très grand. Mais ce sont des professionnels, ils l'ont démontré tout au long du tournoi en réalisant une Coupe du Monde quasiment parfaite, et ils vont se remettre en route pour terminer cette compétition en beauté et faire mieux que la génération 86."

"J'attends d'eux un match concret, très sérieux, face à une équipe d'Angleterre qui sera psychologiquement au plus bas, a repris l'ancien Diable Rouge. Plus que nous, parce qu'au pays, dans la presse, les joueurs parlaient déjà de la finale... avant la demi-finale face à la Croatie. C'est la pire des choses ! Je pense qu'ils sont un peu KO, à nous d'en profiter."

Quelle équipe aligner ?

"Je pense que le staff doit faire le tour des cadres, Courtois, Hazard, De Bruyne, Kompany... et voir dans quel état physique ils se trouvent. Je pense que la décision doit leur revenir à eux. Et à partir de ce moment-là, Martinez alignera l'équipe la plus forte possible. Je n'attends pas énormément de changements, la Coupe du Monde se termine ici, même si ce n'est qu'une "petite" finale. Pour moi, cela reste une très grosse affiche, et les Diables voudront bien faire."