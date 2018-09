Le coup de Phil: "En droit de revendiquer une victoire finale dans la Nations League"

L'équipe de Belgique s'est imposée 0-4 vendredi soir en match amical contre l'Ecosse. Notre consultant Philippe Albert y retire une satisfaction principale

"Le principal enseignement est que l'intégration des nouveaux joueurs a été facilitée par la présence de certains cadres comme Kompany, Vertonghen, Hazard ou Lukaku" analyse l'ancien Diable rouge. "C'est beaucoup plus facile pour les jeunes à ce moment-là."

Parmi les nouvelles têtes lancées dans le bain contre l'Ecosse, Timothy Castagne est le seul à avoir connu l'honneur de débuter la rencontre. "Il a effectué une première mi-temps étincelante à tous niveaux, aussi bien offensivement que défensivement. Il nous a gratifié de quelques actions de réelle valeur. C'est positif car si il arrive quelque chose à Thomas Meunier ou à Nacer Chadli, on sait maintenant que Timothy Castagne peut dépanner à ce poste-là."

Parmi les cadres habituels, Eden Hazard s'est une nouvelle fois mis en avant avec un but "coup de canon" sur le 0-2. "C'est le véritable leader de l'équipe" déclare Philippe Albert. "Sur le terrain c'est un joueur hors-norme qui travaille énormément et peut faire la différence sur une action individuelle, comme il l'a montré hier. On a énormément de chance de l'avoir."

La soirée a été quasi parfaite pour le groupe des Diables, qui a donc passé 4 buts et n'en a pas concédé. Il faut aussi dire que l'opposition a vite été dépassée et s'est regroupée en défense. "Le bloc écossais était bas hier. Dès qu'on a trouvé l'ouverture, on a su que les buts allaient s'enchaîner. On pratique un football complet et moderne. On ne doit avoir peur de personne à l'heure actuelle. On a un noyau étoffé avec beaucoup de qualités. On est en droit de revendiquer une victoire finale dans la Ligue des Nations ou au prochain Euro."

Prochaine échéance des Diables: l'Islande, ce mardi 11 septembre, en match officiel pour la Ligue des Nations. "L'Islande, c'est la révélation de ces 3 ou 4 dernières années avec un football rugueux et direct" termine Philippe Albert. "Je m'attends à une possession énorme des Diables, avec une victoire facile et un 11 de base différent de celui qui a débuté contre l'Ecosse."