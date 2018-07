Le coup de Phil : "Chadli à droite, Vertonghen à gauche et Vermaelen dans l'axe"

Ce dimanche, à quelques jours du match contre la France, Philippe Albert nous livre son sentiment et ses idées sur les changements à apporter suite à la suspension de Thomas Meunier.

"Thomas ne sera pas là, je suis déçu pour lui, il aurait mérité de jouer cette demi-finale. Il réalise une campagne absolument incroyable. Je ne m’attendais pas à autre chose de la part de Thomas qui est un super joueur et un super gars. Ça doit être terrible pour la Belgique de ne pas avoir Thomas dans l’équipe, mais pour la province du Luxembourg aussi. Il n’y a pas eu beaucoup de joueurs ardennais qui ont eu la chance de jouer dans une Coupe du Monde et lui le fait à merveille. J’espère que ses partenaires vont donner le maximum pour qu’il puisse jouer cette finale. Si j’avais dû désigner quelqu’un au niveau de l’Ardenne pour me succéder, Thomas aurait été mon premier choix parce que c’est un gars que j’apprécie énormément."

Et l'ancien Diables Rouges de proposer une solution à la suspension du joueur du PSG.

"Même si Thomas va nous manquer, on a une chance énorme. C’est que Nacer Chadli est dans une forme mondiale. Il l’a prouvé en montant face au Japon et face au Brésil également. Dans une position pas évidente pour lui sur le flanc gauche. C’est le remplaçant parfait pour Thomas. J’espère que Nacer va commencer sur le flanc droit. Pour bloquer Mbappé, je ferais glisser Verthongen sur le flanc gauche dans un rôle uniquement défensif et introduire Vermaelen avec Kompany et Alderweireld."

Ce France - Belgique aura une saveur particulière pour Thierry Henry, notre "12ème" homme.

"13ème. Le 12ème, c’est le public. Je pense qu’il a pris ses marques et au niveau offensif, on voit que Romelu joue à un niveau incroyable et ce n’est pas étranger au fait qu’il travaille quotidiennement avec Thierry Henry qui est un des meilleurs attaquants de sa génération. Ce qu’il a réalisé avec l’équipe de France et Arsenal, c’est fantastique. Et il parvient à donner cette expérience à Lukaku, mais aussi à Batshuayi qui profite de son travail au quotidien. C’est une excellente chose pour nous. Il a certainement une raison supplémentaire de vouloir gagner ce match. Apparemment, il n’est pas trop bien vu en France. J’espère qu’il sera encore plus motivé et qu’il donnera de meilleurs conseils à nos attaquants."