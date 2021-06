Le Coup de Phil : "Avec le quatuor offensif que l’on a, je vois mal la Finlande résister" -... Les Diables Rouges ne sont pas les seuls à s'être envolés pour Saint-Pétersbourg ce dimanche. Les équipes de la RTBF ont également rejoint la Russie. Et c'est un Philippe Albert blagueur qui nous a donné un coup de Phil depuis la mère patrie pour nous faire un petit point météo : "Il fait très chaud mais j’ai connu pire : Orlando 94 où il y avait 15 degrés de plus donc ça va encore". Un homme manquait tout de même à l'appel au moment de prendre l'avion : Thorgan Hazard soigne encore son genou. "Il a pris un coup sur le genou au niveau du ligament contre le Danemark, espérons que ce ne soit pas trop grave pour lui", explique notre consultant. Pour l'ancien Diable, le remplaçant du joueur de Dortmund est tout trouvé, Nacer Chadli, même si Roberto Martinez a laissé la porte ouverte à une surprise : "On pense directement à Nacer Chadli ou à Yannick Carrasco qui pourrait redescendre d’un cran. Martinez a parlé de tester quelque chose. J’entendu les noms de Praet et Trossard circuler. Mais ce sont des joueurs purement offensifs donc ça m’étonnerait très fort que l’entraîneur national tente le coup". Contrairement à son frère, Eden Hazard est bien du voyage et semble ne pas avoir été aussi bien depuis très longtemps : "Eden monte en puissance. Son programme a été fait pour qu’il arrive à 100% pour les matchs à élimination directe et tout se passe comme prévu donc tant mieux. Ça va lui faire un bien fou de débuter demain, au même titre que De Bruyne et Witsel". La Finlande est à la quête de points pour s'offrir une qualification en huitième de finale pour leur première participation à l'Euro. Mais pour Philippe Albert, les Scandinaves ne feront pas le poids : "Avec le quatuor offensif que l’on a pour le moment, je les vois mal résister. Si les Diables sont concentrés et jouent le match à 100%, je m’attends à un score fleuve. Je l’ai dit 3-0, 4-1". Et quand Philippe le dit, il a souvent raison.