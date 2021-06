Le Coup de Phil après les hommages de Thierry Henry à Philippe Albert : "C’est un véritable gentleman"

Le Coup de Phil après les hommages de Thierry Henry à Philippe Albert : "C’est un véritable... C’est un 'Coup de Phil' un peu particulier que nous vous proposons ce samedi, veille de huitième de finale de l’Euro 2020 entre la Belgique et le Portugal. Alors que Philippe Albert se promenait en bord de pelouse pour scruter le dernier entraînement des Diables, Thierry Henry s’est spontanément dirigé vers lui pour le saluer avec beaucoup de respect et surtout un sympathique geste de révérence. "Ça m’a étonné qu’il me reconnaisse", a commenté Philippe Albert après cette rencontre. "Cela fait 22 ans qu’on ne s’était plus croisés. C’est un véritable gentleman. Une véritable légende du football mondial. C’est quelqu’un plein d’humilité. Ce geste me fait plaisir. Ça me remémore pas mal de souvenirs. Il a notamment mentionné ce lob face à Schmeichel lors d’une victoire de Newcastle face à Manchester United. Quand je l’ai affronté, j’ai souffert. Je me souviens d’un match contre Monaco en Coupe d’Europe. Il jouait avec Trezeguet à l’époque et croyez-moi, on a souffert face à de tels attaquants. Sur le terrain était un gentleman aussi. Il avait une technique en mouvement absolument incroyable, des accélérations foudroyantes, une puissance exceptionnelle. C’était un des meilleurs attaquants du monde.