Le coup d'Phil : "Martinez va aller chercher les critiques comme élément motivateur"

Philippe Albert revient sur le coup de pression mis par l'entraîneur Tunisien qui déclare que notre défense n'est pas terrible.

"Ce n'est pas très intelligent de sa part. En coach intelligent qu'il est, Martinez va probablement aller chercher ses critiques comme ces éléments motivateur pour Vertonghen, Alderweireld et Boyata. J'espère que les Diables seront prêts demain."

Car pour notre consultant, notre défense n'est pas lente : "Bien sûr que non. Il suffit de voir combien de fois on a été pris dans l'axe au niveau défensif par la vitesse de l'adversaire. C'est très rare. Sur les flancs, c'est un peu plus compliqué, mais je n'ai aucun doute."

Un jeu de guerre psychologique bien connue de Philippe Albert : "Bien sûr, c'est une source de motivation pour prouver à l’entraîneur adverse qu'il a parlé trop vite. Et en général, c'est source de résultats positifs."

A nous donc de respecter la défense tunisienne demain sous le coup de 14 heures.